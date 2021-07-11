РИАМО - 11 июл. Организаторам вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе грозит штраф до 1 млн рублей, были нарушены требования безопасности по коронавирусу, сообщает столичный оперштаб.

Объединение административно-технических инспекций Москвы совместно с транспортной полицией по Центральному округу и ГКУ «Организатор перевозок» выявили массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и на борту теплохода «РИО-1».

Специалисты заметили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок и перчаток. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. На теплоходе находилось более 500 человек.

За нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, штраф может составить до 1 млн рублей. Кроме того, за такое нарушение предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.