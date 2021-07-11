РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. ЗАГС подмосковных Люберец с 1935 по 2021 год заключил более 170 тысяч браков, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Октябрьский проспект, дом №126. Этот адрес хорошо знаком жителям городского округа Люберцы. Здесь с 1967 года располагается Люберецкий ЗАГС - одно из самых крупных подразделений этой службы во всей Московской область. <...> В архиве Люберецкого ЗАГСа счастливых записей немало. C 1935 по 2021 годы было зарегистрировано 171 833 брака и выдано 255 660 свидетельств о рождении. И с каждым годом их количество увеличивается», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что до революции функции регистрации актов гражданского состояния выполняла Русская Православная церковь. С 18 декабря 1917 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов состояния», все полномочия перешли ЗАГС.

«За более чем вековую историю в этом «храме зарождения семейной жизни» побывали тысячи жителей нашего округа. В том числе известные люди, в разные годы прославившие родной Люберецкий край - Николай Расторгуев, Александр Барыкин, Леонид Серебренников, Анатолий Солоницын», - уточнил Ружицкий.

В архиве Люберецкого ЗАГС сохранились подписи о получении свидетельства о браке и молодого офицера – летчика Василия Сталина и его невесты, 19-летней студентки Галины Бурдонской. В декабре 1940 года перед отправкой на курсы командиров эскадрилий в Липецк будущий генерал, «сын отца народов» решил расписаться именно в Люберцах.