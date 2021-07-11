РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июл. В подмосковных Котельниках определили победителя матча по мини-футболу на Кубок «Живу спортом», им стала футбольная команда ФК «Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне в Кузьминском лесопарке торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку. В рамках открытия прошел матч по мини-футболу на Кубок «Живу спортом» среди любительских команд.

Всего 4 команды из Котельников боролись за Кубок. Победу одержала футбольная команда ФК «Белая Дача».

Спортивная площадка была обустроена в рамках первого этапа благоустройства Кузьминского лесопарка. Она оборудована современными стеклопластиковыми бортами, двумя парами стоек баскетбольных колец, воротами для игры в мини-футбол и хоккей. Уложено травмобезопасное резиновое покрытие, на которое нанесена разметка для игры в мини-футбол и баскетбол.