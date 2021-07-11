РИАМО - 11 июл. 35 тысяч часов посвятили помощи участники акции «Помощники вакцинации», которая действует в столице с 18 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для участия в акции необходимо отправить заявку на сайте акции. Стать частью движения может любой желающий в возрасте от 14 лет. Волонтеры следят за соблюдением всех правил, введенных из-за коронавирусной инфекции, во время прохождения москвичами вакцинации.
Участники акции помогают в несколько смен: с 10:00 до 16:00 и с 16:00 до 22:00, а также с 08:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. Для каждого дня создается отдельный чат, он позволяет всем, кто находится на смене, общаться в удобном им формате. Ребятам доступны питание, экипировка и средства индивидуальной защиты.
Кроме того, волонтеры могут сами выбрать наиболее удобный пункт вакцинации.
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Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.
- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.
- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.
- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:
- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.
- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.
- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.
- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
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