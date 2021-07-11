РИАМО - 11 июл. 35 тысяч часов посвятили помощи участники акции «Помощники вакцинации», которая действует в столице с 18 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эффективный и уже проверенный способ защиты от коронавирусной инфекции — это прививка. Мы понимаем, что это единственный способ победить пандемию. И совершить этот важный шаг горожанам помогают волонтеры. Они встречают москвичей на прививочных пунктах в популярных и удобных для москвичей местах», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Для участия в акции необходимо отправить заявку на сайте акции. Стать частью движения может любой желающий в возрасте от 14 лет. Волонтеры следят за соблюдением всех правил, введенных из-за коронавирусной инфекции, во время прохождения москвичами вакцинации.

Участники акции помогают в несколько смен: с 10:00 до 16:00 и с 16:00 до 22:00, а также с 08:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. Для каждого дня создается отдельный чат, он позволяет всем, кто находится на смене, общаться в удобном им формате. Ребятам доступны питание, экипировка и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, волонтеры могут сами выбрать наиболее удобный пункт вакцинации. ​

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.