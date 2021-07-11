РИАМО - 11 июл. В районе Северное Чертаново построят новую школу и детский сад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Срок действия разрешения на строительство школы — до 12 сентября 2022 года, детского сада — до 28 февраля 2022 года. Выданные разрешения позволят застройщику приступить к работам», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Корпус школы будет переменной этажности и рассчитан на 300 учеников. Рядом со зданием будет установлена спортивная площадка с резиновым покрытием.

Детский сад будет рассчитан на 125 человек. Для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет и туалет.

«После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, будет составлен график проверок учебного корпуса и детского сада. К ним привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», - отметил Войстратенко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до 2023 года в городе планируется построить около 70 объектов дошкольного образования и почти 90 новых школ.