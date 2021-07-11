РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Юнармейцы из подмосковного Подольска отправились на смену в «Лагерь настоящих героев». В ходе смены они научатся оказывать первую помощь, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В течение смены ребята научатся останавливать кровотечение, накладывать повязки, оказывать помощь при переломах и вывихах, правильно транспортировать и эвакуировать раненых.

Также юные патриоты узнают, что делать при потере сознания, обморожении конечностей, ожогах разной степени тяжести.

Ранее глава Подольска Николай Пестов сообщал, что в муниципальном детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» и в муниципальном детском оздоровительном лагере «Ромашка» во вторую смену отдохнут 258 детей.