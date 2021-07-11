РИАМО - 11 июл. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице жара усилится. Уровень солнечного излучения будет опасным, сообщает ТАСС.

«Ничем порадовать не могу - жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал Вильфанд.

Такая температура ожидается со вторника – среды. При этом в столице будет даже жарче, чем на российских курортах. Аномальная жара может сохраниться в городе до конца следующей недели.

По словам Вильфанда в Подмосковье индекс ультрафиолетового излучения будет на опасном уровне: до 5,5 единиц при безопасном показателе в 2 единицы.

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