РИАМО - 11 июл. В столице за сутки выявили 5410 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 429 238 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город преодолел пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация продолжает быть напряженной.

В городе прививаются от коронавируса 110 тыс. человек в сутки, при этом нарастает вакцинация вторым компонентом.

За сутки в России выявили 25 033 случая коронавируса, умерли 749 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 17 382 человека.

С начала пандемии в стране выявили 5 783 333 случая коронавируса, скончались 143 002 человека с Covid-19, выздоровели от инфекции 5 200 219 человек.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.