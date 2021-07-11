РИАМО - 11 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников городского отделения связи Воскресенска с профессиональным праздником – Днем российской почты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Праздник отмечается во второе воскресенье июля. В Московской области находится более 1 тыс. почтовых отделений, там работают более 13 тыс. человек.

«У нас идет большая программа модернизации почты. Надеюсь, жители стали замечать изменения», — сказал Воробьев.

Отделение почты в Воскресенске обслуживает свыше 6 тыс. человек. Каждый месяц в отделении принимают 1,5 тыс. почтовых и более 20 EMS-отправлений, порядка 3 тыс. платежей по оплате коммунальных и других услуг. Помещение отремонтировали, там поставили новую мебель, создали комфортные условия для работы сотрудников и приема посетителей.

Почтовые отделения в Подмосковье каждый год посещают свыше 3 млн человек. По поручению Воробьева порядка 500 отделений приводятся в порядок. Отделения должны соответствовать современным требованиям и обеспечивать высокое качество предоставления услуг.

«Я работаю на почте 18 лет, в этом отделении - 2,5 года. Ремонт ждали очень давно как сотрудники отделения, так и жители близлежащих домов. Сейчас здесь все кардинально изменилось - зал стал намного светлее и просторнее, мебель новая. Все очень комфортно и удобно. Еще у нас создана доступная среда - установлен пандус, на входе есть кнопка вызова. Сотрудник отделения всегда выйдет и поможет, проконсультирует как оформить какие-либо услуги», — рассказала заместитель начальника отделения почтовой связи Ольга Прохорова.

До 31 августа органы местного самоуправления должны привести в порядок 194 отделения почты. «Почта России» своими силами модернизирует более 150 отделений.

Ремонтируют входные группы и внутренние помещения.

Те почтовые отделения, которые не подлежат ремонту, переведут в новые помещения. Некоторые отделения объединят.

В Воскресенске отремонтировали 4 почтовых отделения, 3 из них возобновили работу, еще 1 отделение откроется в этом месяце после установки мебели.

«Почта изменилась, в нашем отделении проведен ремонт. Здесь появилась возможность оплаты банковской картой. Очень хорошо к посетителям относятся сотрудники. В городе тоже заметны изменения. Дома покрасили, крыши поменяли, везде цветы посадили, фонтаны установили. Отлично сделали парк с бесплатными каруселями», — отметила жительница Воскресенска Татьяна Дрига.

Ремонт проводится по графику. В 115 отделениях почты работы уже завершили. Некоторые из отделений открыли после ремонта, в остальные устанавливают мебель.

По поручению губернатора было найдено решение по 32 отделениям почты, которые находятся в коммерческой аренде. Из них 9 отремонтируют за счет собственников, 5 объединят с ближайшими отделениями. На ремонт 18 отделений «Почта России» получит грант от властей региона.