РИАМО - 11 июл. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусной инфекцией, власти Москвы продолжают реализацию проектов в сфере строительства и благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что интерес девелоперов к строительству офисных и торговых помещений вырос почти в 3 раза.

Бочкарев также отмечал, что, несмотря на распространение коронавируса, правительство продолжает наращивать строительство транспортной инфраструктуры Москвы.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.