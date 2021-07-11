РИАМО - 11 июл. У трудовых мигрантов в Москве есть большой интерес к вакцинации от Covid-19, в городе открыты пункты для вакцинации мигрантов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых сконцентрировано достаточно большое количество мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что в Москве открыт ряд пунктов вакцинации для мигрантов, 25 из них платные на базе поликлиник.
Ранее в «Лужниках» заработал новый центр вакцинации от коронавируса для иностранных граждан.
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Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.
- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.
- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.
- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.
- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.
- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.
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