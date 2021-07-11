РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в нежилом здании деревни Бережки, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

10 июля в 20:25 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в деревне Бережки. В 23:02 были ликвидированы последствия пожара. Пострадавших нет.

В тушении принимали участие 3 единицы техники и 11 человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 63 пожара.