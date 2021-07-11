РИАМО - 11 июл. Из-за жары пассажир самолета в аэропорту Шереметьево открыл аварийный выход, после чего у самолета открылся трап, сообщает «360».

Самолет должен был вылететь в Турцию.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьеве были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся», — сказал один из пассажиров самолета.

По словам пассажира, после этого открылся трап и вылет задержали еще на 2,5 часа.

Еще один пассажир самолета рассказал, что в салоне авиалайнера нечем было дышать.

Пассажиру, который хотел таким образом спастись от жары, грозит наказание за хулиганство.