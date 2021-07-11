РИАМО - 11 июл. Российская экологическая партия «Зеленые» в Москве провела съезд, на котором утвердили кандидатов в депутаты Госдумы, сообщает пресс-служба партии.

«На съезде были определены 243 кандидата в депутаты по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам. Федеральный список состоит из общефедеральной части из 10 человек и 46 региональных групп», — сказал председатель партии Андрей Нагибин.

В первую пятерку кандидатов общефедеральной части вошли председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатели партии — летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, Сергей Шахматов, Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.

«Мы выдвинули достойный список экологов, представителей научного сообщества, людей, неравнодушных к проблемам сохранения окружающей среды», — отметил сопредседатель партии Сергей Шахматов.

Развитие экологии

Партия планирует запустить запустить «счетчик реальных экологических дел». Член президиума «Зеленых» Александра Кудзагова предложила установить KPI в 3 тысяч реальных дел за год.

Уже несколько лет «зеленые» развивают общественную федеральную сигнальную сеть качества атмосферного воздуха. В системе есть 250 датчиков в российских городах. Они круглосуточно, раз в 5 минут, передают показатели уровня загрязнения по универсальному загрязнителю – мелкодисперсной пыли – в систему. Любой желающий может в бесплатном приложении посмотреть, какая была экологическая обстановка в его городе в конкретный день.

«Зеленые» готовы объединять все экологические сообщества, которые делают реальные дела, и всячески помогать им», — отметил Нагибин.

Программа

«Зеленые» приняли обновленную программу партии с тезисом «Зеленая революция»: от рыночного подхода – к «зеленому» сознанию».

Нагибин отметил, что первая цель – создание новой экологической политики. Финансовая основа для решения экологических проблем может быть построена через обязательное целевое использование (окрашивание) поступлений от природопользования.

Тезисы программы партии также касаются деурбанизации, снижения химической нагрузки на окружающую среду, принципа технологической нейтральности в климатической повестке, стимулирования реальной утилизации отходов, поддержки органического сельского хозяйства, создания автоматизированной системы мониторинга всех компонентов окружающей среды, сохранения биоразнообразия и перехода на принципы рационального природопользования, всеобщего экологического образования и просвещения.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут в три дня - с 17 по 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.