РИАМО - 11 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Пушкинский объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 47 кв. м, сообщает пресс-служба комитета.

Срок аренды составит 11 месяцев. Объект располагается по адресу: п. Лесной, мкр. Юбилейный, д. 2, пом. 001.

Объект аукциона имеет отдельный вход, подойдет под размещение офиса, химчистки, мастерской по ремонту мебели, фотоателье, так как находится в зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков.

Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 211 тыс. руб.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 6 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru (номер процедуры 60301). Аукцион пройдет 10 августа.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.