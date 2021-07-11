РИАМО - 11 июл. Опубликована закупка на проектирование и строительство школы на 1,5 тыс. мест в поселке Битца Ленинского городского округа, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Ленинского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.

В Подмосковье своевременно выполнили программу по строительству 50 школ, также будут открыты 15 пристроек к ним.