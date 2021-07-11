РИАМО - 11 июл. Опубликована закупка на строительство газовой котельной в городском округе Балашиха, работы планируется завершить в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Котельная появится в микрорайоне Ольгино.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.

Ранее в Подмосковье приступили к реализации программы социальной газификации. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.