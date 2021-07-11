РИАМО - 11 июл. В деревне Сивково в Можайском округе и на территории СНТ «Сапфир» в Истре обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

На месте обнаружения боеприпасов полиция выставила охрану. Боеприпас в Можайском округе уничтожит «Мособлпожспас», в Истре – министерство обороны. Работы планируют провести 12 июля.

Ранее в Можайском округе обнаружили 12 гранат времен Великой Отечественной войны.