РИАМО - 11 июл. Руководителям организаций не стоит откладывать вакцинацию сотрудников от коронавируса на последний день. Вакцинация 60% работников поможет избежать локдауна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна.
До 15 июля все московские предприятия торговли, транспорта, общепита и других контактных сфер должны предоставить данные о вакцинации 60% сотрудников.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.
- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.
- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.
- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.
- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.
- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии