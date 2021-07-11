РИАМО - 11 июл. Руководителям организаций не стоит откладывать вакцинацию сотрудников от коронавируса на последний день. Вакцинация 60% работников поможет избежать локдауна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна.

До 15 июля все московские предприятия торговли, транспорта, общепита и других контактных сфер должны предоставить данные о вакцинации 60% сотрудников.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.