РИАМО - 11 июл. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки, при этом все чаще вакцинируются уже вторым компонентом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В столице прививку от коронавируса можно сделать в 119 центрах в поликлиниках, общественных местах и ТЦ, в павильонах «Здоровая Москва». Пока прививку можно сделать только двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» нет в наличии.
«Объем вакцинации (от коронавируса - ред.) достиг 110 тысяч человек в сутки. Причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее мэр рассказал, что город преодолел пиковые значения по заболеваемости Covid-19.
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Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.
- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.
- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.
- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.
- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.
- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.
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