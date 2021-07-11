РИАМО - 11 июл. Столица преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация продолжает быть напряженной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Слава Богу, что пиковые значения мы преодолели. Сейчас наблюдается некоторая стабилизация, даже, может, небольшое снижение уровня заболеваемости (коронавирусом - ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что, тем не менее, ежедневно в больницы поступает 1700 тяжело больных москвичей.

В Москве проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», ТЦ и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.