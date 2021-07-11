РИАМО - 11 июл. Возвращение к работе после летнего отпуска пройдет без лишнего стресса, если соблюдать несколько простых правил. Главное из них - не нагружать себя домашней рутиной и не стремиться к трудовым подвигам в первые дни. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Специалист посоветовала изначально спланировать отпуск таким образом, чтобы после поездки или других активностей осталась пара дней на «отдых от отдыха».

«Отпуск не должен быть полностью пассивным, когда мы просто отлеживаемся-отсыпаемся. Иначе мы останемся без новых впечатлений и ярких эмоций, которыми, как и витаминами, нужно запасаться в отпуске на последующий период трудовых будней», - сказала Панова.

По возможности отпуск должен сопровождаться новыми впечатлениями, однако зачастую это связано с изменением режима дня или образа жизни. Поэтому желательно «разгрузить» конец отпуска от дел, чтобы плавно вернуться к привычному графику в рабочий период.

«В эти дни желательно вернуть режим дня в прежнее русло, и тогда первое рабочее утро не покажется вам адом. Если же так спланировать отпуск не получилось, то желательно хотя бы в первые рабочие дни уменьшить нагрузки как на работе, так и после нее», - добавила эксперт.

В первые дни после выхода из отпуска лучше не браться за новые сложные проекты, а посвятить время изучению ситуации, которая сложилась за время долгого отсутствия. Также можно переключиться на рутинные дела, которые легко выполнять на автомате, пока идет адаптация к привычному рабочему ритму. После этого можно с новыми силами браться за сложные проекты.

«Привезенные из отпуска сувениры и угощения для коллег помогут украсить первые дни и сделать ваше общение на работе более близким, что способствует взаимовыручке в команде», - отметила Панова.

По мнению психотерапевта, дома после первых рабочих будней желательно ограничить объем бытовой рутины, можно воспользоваться сервисами доставки готовой еды, временно отказаться от генеральной уборки и просмотра поздних программ по ТВ, чтобы лучше высыпаться.

«При таком подходе выход из отпуска пройдет безболезненно и вы сумеете сохранить заряд бодрости и свежих впечатлений», - заключила эксперт.