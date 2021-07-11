РИАМО - 11 июл. Подмосковье демонстрирует высокие темпы вакцинации от коронавируса, в целом ситуация в регионе стабилизировалась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень хорошо идем по вакцинации. Мы разворачиваем дополнительные точки в торговых центрах, потому что видим там очередь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что люди выписываются из больниц и ситуация стабилизируется.

Вакцинироваться от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях больниц.

Ежедневно на вакцинацию в регионе записываются около 100 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.