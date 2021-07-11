РИАМО - 11 июл. В каждом подмосковном городе должен быть комфортный парк, ведется работа по модернизации общественных пространств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — сделать так, чтобы в каждом нашем городе парки <…> были - это само собой разумеющееся, факт. Они должны быть заполнены смыслом и жизнью. Огромный запрос на модернизацию парков, и мы этим занимаемся», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее на портале «Добродел» началось голосование по выбору приоритетных зон, которые войдут в адресный перечень проекта «Парки в лесу» в 2022 году. На опрос вынесены 62 территории. Список составили на основании предложений жителей Подмосковья, оставленных на портале с 11 мая по 6 июня.

Проект «Парки в лесу» был запущен в этом году по поручению губернатора Московской области. В течение пяти лет в регионе планируется создать 50 комфортных, интересных и безопасных лесных территорий.

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