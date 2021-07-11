РИАМО - 11 июл. В пунктах вакцинации в Москве в очередной раз закончилась вакцина от Covid-19 «КовиВак», разработанная центром Чумакова, сообщается на сайте столичной мэрии.

В настоящий момент запись на прививку данным препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

Запись на прививку «КовиВаком» в Москве уже приостанавливали ранее из-за дефицита 22 июня. 25 июня вакцинация препаратом возобновилась. После этого вакцина снова закончилась 28 июня, а 10 июля появилась. Москвичи выстраивались в длинные очереди, чтобы сделать прививку.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года.

Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.