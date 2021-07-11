РИАМО - 11 июл. В пунктах вакцинации в Москве в очередной раз закончилась вакцина от Covid-19 «КовиВак», разработанная центром Чумакова, сообщается на сайте столичной мэрии.
В настоящий момент запись на прививку данным препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
Запись на прививку «КовиВаком» в Москве уже приостанавливали ранее из-за дефицита 22 июня. 25 июня вакцинация препаратом возобновилась. После этого вакцина снова закончилась 28 июня, а 10 июля появилась. Москвичи выстраивались в длинные очереди, чтобы сделать прививку.
Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года.
Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия>>
Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- Регионам РФ выделят 2,4 млрд руб на лекарства от Covid‑19. Это позволит помочь почти 790 тыс. человек.
- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.
- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.
- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.
- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.
- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.
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