РИАМО - 11 июл. В воскресенье максимальная температура в Москве составит 33-35 градусов, по области - 30-35 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Северо-восточный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 35%.

Синоптики отметили, что подобные климатические условия очень опасны для пожилых жителей региона.

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