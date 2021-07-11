РИАМО - 11 июл. Водитель BMW столкнулся с 9 автомобилями на Каширском шоссе, пострадали 2 человека, сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло у дома 26 на светофоре.

«Предварительно, на светофоре в 2-х полосах ожидали разрешающего сигнала светофора 9 единиц автомобилей. На стоящие транспортные средства совершил наезд водитель автомобиля BMW», - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадали 2 человека, они получили сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Водитель BMW отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения.

По данным столичного Дептранса, в ДТП попали в том числе такси и машина каршеринга.

10 июля на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы также произошло ДТП. Там столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Lexus, после столкновения скорая опрокинулась.