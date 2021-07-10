РИАМО - 10 июл. В субботу при проведении земельных работ на частном участке в деревне Мешково поселения Московское в новой Москве произошел обвал грунта, в результате чего погиб мужчина, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.