РИАМО - 10 июл. В ЦППК напомнили о том, что из-за жары пассажирам на вокзалах и ряде станций раздают воду, сообщается на сайте компании.

Людям рекомендовали по возможности отказаться от поездок в часы активного солнца, быть аккуратными на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее в Московском регионе на 10-12 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

11 июля ожидается малооблачная погода, будет преимущественно без осадков. Ночью – 18-20 градусов, днем — 31-33 градуса.

12 июля будет малооблачно и без осадков, ожидается слабый ветер. Температура ночью составит 16-18 градусов, днем — 31-33 градуса.