РИАМО - 10 июл. Ко Дню Московского транспорта для москвичей подготовили уникальные AR-«Тройки», благодаря которым можно будет почувствовать себя водителем электробуса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В столице празднуют День Московского транспорта. Жителям города предложили поздравить сотрудников транспорта с профессиональным праздником.

Владельцам такой карты нужно будет перейти по QR - коду, после чего они окажутся в кабине самого экологичного московского транспорта.

Эти эксклюзивные проездные можно будет найти в кассах кольцевой линии и внутри кольца с 10 июля. Тираж — 10 тыс. экземпляров.

Ранее маршрут №276 в столице стал электробусным, это уже 50-й, юбилейный маршрут в столице, по которому курсируют электробусы.