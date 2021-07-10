РИАМО - 10 июл. В Подмосковье в 2021 году газифицировано 200 домов по президентской социальной программе и 6 населенных пунктов по губернаторской программе газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Министерство энергетики Московской области ведет работу сразу в нескольких направлениях. Это президентская программа «Социальная газификация», губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», программа развития газоснабжения с ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

«По президентскому проекту социальной газификации, с момента запуска в июне 2021, в Московской области уже подключили к газу более 200 домовладений. Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит нам подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что с начала года «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию 6 газопроводов в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года. Созданы условия для газификации более 900 жителей региона, всего до конца года будет газифицировано 50 населенных пунктов.

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