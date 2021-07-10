РИАМО - 10 июл. «Россети Московский регион» впервые внедрила дистанционное управление высоковольтным оборудованием на самой большой подстанции западного Подмосковья, специалисты реализовали технологию цифрового дистанционного управления высоковольтным оборудованием на подстанции в Истре, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Подстанция «Слобода» является узловым питающим центром. По сети 220 кВ осуществляется связь по кабельно-воздушным линиям 220 кВ между подстанцией 500/200 кВ «Западная» и подстанцией 500/220 кВ «Дорохово» (ПАО «Россети ФСК ЕЭС»), что позволяет выдать электрическую мощность с данных подстанций 550 кВ в прилегающую к подстанции «Слобода» электрическую сеть 110 кВ.

Управлять оборудованием подстанции можно с диспетчерского пункта филиала «Западные электрические сети» и из диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ).

Система автоматизированного дистанционного управления создает возможность управления коммутационным оборудованием и заземляющими разъединителями ПС «Слобода» с использованием автоматизированных программ переключений.

Благодаря запрограммированному алгоритму последовательности действий при переключениях и командах дистанционного управления оборудованием подстанции система существенно сокращает длительность оперативных переключений высоковольтного оборудования и позволяет осуществлять контроль их исполнения автоматически.

В результате снижается влияние человеческого фактора и исключается возможность ошибки оперативного персонала.