РИАМО - 10 июл. АО «Мособлэнерго» обеспечило электроэнергией временный госпиталь в городе Люберцы, где лечатся больные с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Стационар находится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках работ по техприсоединению Люберецкое производственное отделение компании проложило до объекта новую кабельную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 100 м и смонтировало вводно-распределительное устройство.

Это позволило обеспечить госпиталь необходимой мощностью и подключить медицинское оборудование, в том числе и компьютерный томограф.

Спортивный комплекс переоборудовали во временный стационар для больных коронавирусом 2 раза. Первый раз – в октябре 2020 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.