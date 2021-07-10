РИАМО - 10 июл. АО «Мособлэнерго» обеспечило электроэнергией временный госпиталь в городе Люберцы, где лечатся больные с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Стационар находится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках работ по техприсоединению Люберецкое производственное отделение компании проложило до объекта новую кабельную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 100 м и смонтировало вводно-распределительное устройство.
Это позволило обеспечить госпиталь необходимой мощностью и подключить медицинское оборудование, в том числе и компьютерный томограф.
Спортивный комплекс переоборудовали во временный стационар для больных коронавирусом 2 раза. Первый раз – в октябре 2020 года.
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10 ИЮЛЯ
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