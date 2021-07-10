РИАМО - 10 июл. В Подмосковье энергетики отменили проведение летних спортивно-тренировочных сборов из-за коронавируса, они должны были пройти в августе 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Такое решение было принято руководством компании на основании постановления губернатора Московской области от 16 июня 2021 года № 184-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», а также на основании решения совета директоров АО «Мособлэнерго».

«Традиционно сотрудники минэнерго Московской области принимают участие в спортивно-тренировочных сборах, но в этом году было принято решение отменить все мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В спортивно-тренировочных сборах АО «Мособлэнерго» в текущем году планировалось задействовать более 200 человек из аппарата управления и филиалов компании.

Летние спортивно-тренировочные сборы традиционно проводят для сплоченности коллектива и материальной мотивации работников.

«Как бы нам не хотелось провести летние спортивно-тренировочные сборы, здоровье людей важнее, чем корпоративная традиция. Традиции имеют свойства меняться, а забота о здоровье – это неизменный приоритет в осуществлении производственной деятельности электросетевой компании», — сказал заместитель генерального директора, заместитель председателя оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции АО «Мособлэнерго» Олег Филиппов.

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