РИАМО - 10 июл. Москвичей предупредили о 3 тепловых рекордах на следующей неделе, по ночам в городе ожидается температура не ниже плюс 16-21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москву 13, 15 и 16 июля ждут 3 рекорда тепла за всю метеоисторию, и падут прежние достижения 1936, 1951 и 2010 годов соответственно», — сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он отметил, что в следующие выходные пройдут ливни, что освежит воздух до плюс 25-30 градусов.

В последней декаде текущего месяца вероятность осадков возрастет, однако дожди будут кратковременными.

«Июль 2021-го впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», — добавил Тишковец.

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