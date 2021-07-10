РИАМО - 10 июл. Спортсмен, продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил о желании объединить фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову в новом сезоне «Ледникового периода», сообщает Газета.ru.

Снимать передачу собираются уже осенью этого года. Авербух собирается совмещать работу над этим проектом с показами ледового спектакля «Анна Каренина» в Москве.

«К тому моменту наш спектакль уже будет полностью поставлен и обкатан, поэтому фигуристам нужно будет просто находить физические силы, чтобы идти выступать», — сказал Авербух.

Он добавил, что съемки проекта будут идти лишь раз в неделю. Подготовка к этим съемкам всегда проходит в начале дня, а подготовка спектакля «Анна Каренина» будет идти вечером. Так что это все совмещается.

«Хотя, конечно, это будет огромная нагрузка — в том числе и для меня. Запуск такого большого количества проектов очень сложен. Но я думаю, что, пока есть силы, надо работать», — добавил Авербух.