РИАМО - 10 июл. Спортсмен, продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух считает, что пример фигуристки Евгении Медведевой подтолкнет фигуристок без четверных прыжков к переходу в парное катание, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, что у Жени действительно есть все для выступления в спортивных парах, но тут уже должно быть принято ее внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания», — сказал Авербух.

Он отметил, что видит в этом развитие для тех спортсменок, которые в определенный момент не могут уже выйти на уровень четверных прыжков, однако прекрасно владеют тройными прыжками.

«Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, ее выступление в дуэте в нашем спектакле («Анна Каренина» - ред.) может подтолкнуть многих к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания», — отметил Авербух.