РИАМО - 10 июл. В январе-мае 2021 года профицит внешней торговли в России увеличился на 8,1% в годовом выражении до 41,2 млрд долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот увеличился на 22,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 19,8% до 165,3 млрд долларов.

Основа экспорта России – топливно-энергетические товары, их удельный вес в экспорте составляет 53,1%.

За 5 месяцев объем импорта составил 112,6 млрд долларов. Он вырос на 27,4% в годовом выражении.

В импорте доля стран дальнего зарубежья составляет 89,7%, стран СНГ – 10,3%.