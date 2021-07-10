РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Управляющая компания МУП «СЕЗ» проведет общее собрание собственников жилья в ЖК «Сосновка» микрорайона Климовск Подольска 19 июля, следует из объявления, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Начало собрания намечено на 20:00 во дворе жилого комплекса (дома 2, корпусов 1 и 2 по Больничному проезду). На повестке дня значится выбор совета одного из домов, председателя совета, выбор способа управления многоквартирным домом №2, корпус 1 и избрание УК.

Также участники собрания утвердят тариф на содержание и ремонт общедомового имущества и договор управления многоквартирным домом.