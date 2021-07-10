РИАМО - 10 июл. Фигуристка Евгения Медведева планирует усложнять свои парные выступления с Александром Энбертом в ледовом спектакле «Анна Каренина», но спешить с усложнением не будут, сообщил продюсер ледовых шоу, фигурист Илья Авербух.

Медведева и Энберт исполняют роли Китти Щербацкой и Константина Левина.

«Выбросы? Пока я точно не прошу форсировать эту историю. Выброс — это очень сложный элемент. Это только кажется, что если человек сам исполняет тройные прыжки, то и выброс легко сделает. Нет, нет! Мы очень бережем Женю, следим за ее здоровьем. Все-таки очень много травм у этой юной спортсменки. А она по-настоящему еще совсем молодая, юная женщина», — сказал Авербух в интервью Газете.ru, отвечая на вопрос про добавление выбросов в программу Медведевой.

Он считает, что в свое время программу усложнят, но спешить с этим не нужно. Авербух считает, что главное, чтобы Медведевой было комфортно, чтобы ее карьера продолжалась.

В спектакле Медведева и Энберт исполняют один из самых сложных элементов в парном катании – тодес.