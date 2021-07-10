РИАМО - 10 июл. В Москве пьяный мужчина незаконно проник в больницу на шоссе Энтузиастов, его задержали, сообщает Федеральное агентство новостей.

О проникновении сообщили с помощью кнопки вызова охраны, которую нажал сотрудник больницы. Незнакомец проник в здание больницы через открытое окно и закрылся в кабинете определения крови.

Нетрезвого человека задержали росгвардейцы. Выяснилось, что это был 31-летний москвич, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить своего поведения.

Задержанного передали сотрудникам полиции.