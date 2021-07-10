РИАМО - 10 июл. Российский диетолог Светлана Фус рассказала о пользе ежедневного употребления сала для здоровья — человеческому организму нужны жиры природного происхождения, сообщает Nation News.

Диетолог отметила, что такие жиры как раз есть в сале. Если употреблять сало ежедневно по 20-30 граммов, то это будет полезным для человеческого самочувствия, а также покроет суточную потребность в жирах.

«От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты», — сказала Фус.

Но этот продукт нужно употреблять в нормальном количестве, кушая в сутки 1 г на 1 кг массы тела.