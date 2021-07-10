РИАМО - 10 июл. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Певица госпитализирована с пневмонией, сообщает Газета.ru.
«У Марины (Максимовой (МакSим) - ред.) есть положительная динамика, ей стало лучше», — сказала Богушевская.
МакSим была госпитализирована с пневмонией, но отрицательным тестом на Covid-19. Затем состояние артистки резко ухудшилось – ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
У певицы было поражение более 75% легких, она находилось в крайне тяжелом состоянии.
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10 ИЮЛЯ
- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.
- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.
- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.
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- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.
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