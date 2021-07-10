РИАМО - 10 июл. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Певица госпитализирована с пневмонией, сообщает Газета.ru.

«У Марины (Максимовой (МакSим) - ред.) есть положительная динамика, ей стало лучше», — сказала Богушевская.

МакSим была госпитализирована с пневмонией, но отрицательным тестом на Covid-19. Затем состояние артистки резко ухудшилось – ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

У певицы было поражение более 75% легких, она находилось в крайне тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.