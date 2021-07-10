РИАМО - 10 июл. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, доктор экономических наук Сергей Калашников назвал препятствие для развития экономики России, им является коррупция, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что коррупция существует во всех странах, однако это не должно мешать экономике страны.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — сказал Калашников.

Он добавил, что в мире существуют способы, позволяющие государству оставаться мировым лидером, несмотря на это явление, и Россия должна пользоваться таким опытом.