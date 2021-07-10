РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В одном из ресторанов на Красногвардейском бульваре Подольска выявили нарушения в приготовлении блюд на мангале, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с депутатом округа Юрием Стрелковым и представителями администрации 9 июля встретился с жителями Красногвардейского бульвара и проверили работу ресторана «Прованс», расположенного в пристроенном помещении дома 19. Ранее горожане жаловались на шум от посетителей заведения и запах гари от приготовления пищи.

При осмотре помещения ресторана было выявлено, что вытяжка не соответствует санитарным нормам и при приготовлении блюд на мангале используется открытый огонь, что тоже недопустимо. На все выявленные нарушения представитель руководства заведения обещал исправить ситуацию. И начнут с работы вытяжной системы.

«В ближайшее время будут направлены соответствующие обращения в Роспотрбенадзор и Госадмтехнадзор на проведение дополнительных проверок работы заведения. Решение данной ситуации буду держать на контроле», — написал Максимович.