РИАМО - 10 июл. Большие очереди к стойкам регистрации в аэропорту Шереметьево образовались из-за необходимости проверять у пассажиров результаты ПЦР-тестов, их сроки действия и соответствие персональным данным, сообщает Nation News.

Ранее СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с гигантскими очередями в аэропорту. Для урегулирования ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации.

В аэропорту отметили, что очереди образовались из-за возросшей нагрузки на воздушную гавань.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ от 2015 года, который запрещал чартерные полеты на египетские курорты. Чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом.

Кроме того, возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией.