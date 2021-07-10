РИАМО - 10 июл. Столичная прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту попытки хищения средств у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ветеран рассказал, что 7 июля ему домой по очереди звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками Пенсионного фонда России и судебными приставами. Они сообщили Пронину, что у него есть долг в 75 тыс. рублей за аренду банковской ячейки.

Злоумышленники пытались убедить ветерана, что в банковской ячейке находится компенсация для Пронина за некачественные медицинские услуги, оказанные в частной клинике. Аферисты требовали оформить почтовый перевод на 75 тыс. рублей и направить его по определенному адресу.

Пронин понял, что никогда не обращался в эту медицинскую организацию, прервал все разговоры и обратился в полицию. В столичной полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники обманом выманили у Пронина 400 тыс. рублей. Злоумышленники были задержаны, по решению суда их арестовали.