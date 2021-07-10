РИАМО - 10 июл. Проезжая часть освобождена на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы, где ранее столкнулось несколько машин, движение восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на перекрестке столкнулись машина скорой медицинской помощи и автомобиль Lexus, после столкновения карета скорой помощи опрокинулась.

Из-за аварии было перекрыто движение по дублеру Щелковского шоссе.

По данным СМИ, в аварии пострадали 3 человека.