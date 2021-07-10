РИАМО - 10 июл. Состояние здоровья российского актера и музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, стало постепенно улучшаться, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Мамонов уехал в Коммунарку в тяжелом состоянии, 5 дней назад оно ухудшилось, став крайне тяжелым. Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказала, что в последние часы ему стало лучше.

«Да, Ольга Ивановна подтвердила эту информацию. Формулировка крайне тяжелое изменилась — просто тяжелое. Она очень рада и говорит, что сейчас «на радостях» обязательно сходит сдаст мазок на коронавирус, врачи посоветовали», — сказал источник агентства.

Жена музыканта подчеркнула, что теперь всегда будет слушать врачей и беспрекословно выполнять все рекомендации специалистов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Москвичи выстраиваются в очереди, чтобы привиться от Covid‑19 «КовиВаком». Вакцину приходится ждать несколько часов.

- 108 человек с Covid‑19 умерли в столице за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 645 человек с инфекцией.

- 5694 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В столице проводится вакцинация от коронавируса.

- Ученый рассказал о высоком риске заразиться «дельта»-штаммом Covid‑19.

Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. <…> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта.

- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве. Сделать прививку можно бесплатно без записи.

- Горячая линия по вопросам передачи данных о вакцинированных сотрудниках работает в Москве. Предоставить сведения предприниматели должны до 15 июля.