РИАМО - 10 июл. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал, что за последнюю неделю в РФ сильно снизилась оптовая цена на огурцы, свеклу, картофель и лук, того же самого стоит ожидать и в рознице, сообщает «Вечерняя Москва».

Востриков отметил, что отпускные цены на огурец открытого грунта сегодня находятся в диапазоне 20–25 рублей за кг.

«Тепличные комбинаты отгружают гладкий огурец по 40–55 рублей за килограмм, а бугорчатый — по 60–80 рублей», — сказал Востриков.

Еще выросло предложение свеклы. Цены на нее тоже начали падать. На оптовом рынке этот овощ стоит от 37 до 47 рублей за кг. Помимо этого, многие российские фермеры начали уборку картофеля.

«Производители данной продукции все чаще пересматривают отпускные цены в сторону снижения. Таким образом, основные отгрузки картофеля ведутся в пределах 16–25 рублей за килограмм в зависимости от качества и других условий сделки», — пояснил Востриков.